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Витория дебютировал в «Спартаке»: португалец составил компанию Скале, Гунько, Рианчо и Тедеско

22:33
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Руй Витория стал 18-м главным тренером «Спартака» с лета 2003 года, когда команду покинул Олег Романцев.

В первом официальном матче португалец уступил «Рубину» и оказался пятым специалистом, которого красно-белые не смогли поздравить с дебютом голом. Невио Скала и Дмитрий Гунько начинали работу с крупного поражения, а Рауль Рианчо и Доменико Тедеско — с нулевой ничьей. Кстати, помимо Скалы, Гунько и Витории неудачи в первой встрече терпели Андрей Чернышов, Александр Старков, Микаэль Лаудруп и Сергей Кузнецов, для которого игра против «Краснодара» осталась единственной в карьере.

Первые матчи новых главных тренеров «Спартака» в XXI веке

Тренер

Дата дебюта

Турнир

Матч

Авторы голов

Андрей Чернышов

23.06.2003

ЧР

Ростов (г) — 2:3

Д.А.Смирнов, Павлюченко

Владимир Федотов*

13.09.2003

ЧР

Торпедо (д) — 1:0

Титов

Невио Скала

25.02.2004

КУ

Мальорка (д) — 0:3

-

Александр Старков

10.09.2004

ЧР

ЦСКА (г) — 1:2

Видич

Станислав Черчесов

22.06.2007

ЧР

Сатурн (д) — 2:0

Штранцль, Павлюченко

Игорь Ледяхов*

17.08.2008

ЧР

Амкар (г) — 1:1

Баженов

Микаэль Лаудруп

18.09.2008

ЧР

Москва (г) — 1:2

Рыжков

Валерий Карпин

17.04.2009

ЧР

Терек (д) — 2:0

Быстров, Веллитон

Унаи Эмери

21.07.2012

ЧР

Алания (г) — 2:1

Эменике, А. Григорьев, в свои ворота

Дмитрий Гунько

22.03.2014

ЧР

Краснодар (г) — 0:4

-

Мурат Якин

01.08.2014

ЧР

Рубин (г) — 4:0

Дзюба-2, Глушаков, Барриос

Дмитрий Аленичев

17.07.2015

ЧР

Уфа (д) — 2:2

Таски, Зе Луиш

Массимо Каррера

08.08.2016

ЧР

Кр.Советов (д) — 1:0

Ещенко

Рауль Рианчо*

29.10.2018

ЛЕ

Рейнджерс (г) — 0:0

-

Олег Кононов

25.11.2018

ЧР

Кр.Советов (д) — 3:1

Ханни, Мельгарехо, Луиз Адриану

Сергей Кузнецов*

06.10.2019

ЧР

Краснодар (г) — 1:2

Ларссон

Доменико Тедеско

19.10.2019

ЧР

Рубин (д) — 0:0

-

Руй Витория

24.07.2021

ЧР

Рубин (г) — 0:1

-

* Исполняющие обязанности, которые не были утверждены главными тренерами

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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