Дмитрий Хохлов устроил спор с журналистами после ничьей с «Уфой»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после ничейного результата с «Уфой» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ прокомментировал итоги встречи и ответил на вопрос о глубине скамейки.

— Сейчас у Динамо два состава, но вы сделали две замены — то есть некем усиливать?

— А что-то было не так? Нужно было усиливать? Мы играли с полным преимуществом. Владели, создавали моменты. Иногда замены все нельзя использовать, потому что можно было что-то нарушить. Кого выпускать?

— Панченко, он хотя бы три гола забил. Филипп пешком ходил по полю.

— Кто плохо сегодня играл? Выпускать вместо кого? Вместо флангового защитника? Вы с трибуны одно видите, я другое. Нужно учитывать, что «Уфа» играет в закрытый футбол. Нужно учитывать слабые и сильные стороны. Уберите любого — это непрофессионально. Игбун плохо играл сегодня? Шиманьски тоже? Самое главное — результат. После ничейного результата можно по-разному рассуждать. Забей мы гол, вы бы совсем по-другому говорили.

— Наверное...

— Не наверное, а сто процентов. (Константин Колмаков)

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей