Защитник ЦСКА Дивеев: «Я даже не знаю, до какого года рассчитан мой контракт с клубом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о новом контракте с московским клубом.

«Разговоры про Италию и новый контракт? Честно, я не слушаю и не читаю ничего, что пишут про меня. Мне это не интересно. Есть человек, который работает с моим контрактом. Но да, слухи все равно доходят. Для меня это мотивация работать над собой и улучшать те аспекты, в которых я что-то плохо показываю. А что касается контракта, то я, честно, даже не знаю, до какого он года, чтоб вы понимали», — приводит Sport24 слова Дивеева.

Согласно данным портала Transfermarkt, действующее соглашение защитника с ЦСКА истекает 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Дивеев провел 11 матчей за московскую команду в РПЛ, отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей.