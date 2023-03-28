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Защитник ЦСКА Дивеев: «Я даже не знаю, до какого года рассчитан мой контракт с клубом»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о новом контракте с московским клубом.

«Разговоры про Италию и новый контракт? Честно, я не слушаю и не читаю ничего, что пишут про меня. Мне это не интересно. Есть человек, который работает с моим контрактом. Но да, слухи все равно доходят. Для меня это мотивация работать над собой и улучшать те аспекты, в которых я что-то плохо показываю. А что касается контракта, то я, честно, даже не знаю, до какого он года, чтоб вы понимали», — приводит Sport24 слова Дивеева.

Согласно данным портала Transfermarkt, действующее соглашение защитника с ЦСКА истекает 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Дивеев провел 11 матчей за московскую команду в РПЛ, отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-28-diveyev-ya-dazhe-ne-znayu-do-kakogo-goda-rasschitan-moy-kontrakt-s-tsska
Игорь Дивеев
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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