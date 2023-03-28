Агент Дивеева заявил, что игрок вернется к тренировкам через полторы-две недели

Футбольный агент Олег Еремин рассказал о том, как проходит восстановление защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Сейчас у Игоря идут физиопроцедуры и ничего более. К тренировкам, упражнениям приступит через полторы-две недели. Насколько он к этому сроку сможет заниматься с мячом, будут определять в моменте. Возможно, сначала это будет аэробная работа. Все зависит от того, как будет сказываться травма», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Дивеев, не так давно восстановившийся после перелома большеберцовой кости, не смог доиграть матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0). Позднее у него было диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 14 матчей в составе армейцев, забил один гол и отдал одну результативную передачу.