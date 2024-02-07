Дивеев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вернулся в общую группу и приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.

«Смотрите, кто вернулся в общую группу. С возвращением, Дивей!» — написала пресс-служба ЦСКА под видео.

Ранее агент игрока Олег Еремин в разговоре с «СЭ» выразил надежду, что после сборов Дивеев сможет выйти на поле.

24-летний защитник получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита». С тех пор он не появлялся на поле в официальных матчах.