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7 февраля, 13:57

Дивеев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вернулся в общую группу и приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.

«Смотрите, кто вернулся в общую группу. С возвращением, Дивей!» — написала пресс-служба ЦСКА под видео.

Ранее агент игрока Олег Еремин в разговоре с «СЭ» выразил надежду, что после сборов Дивеев сможет выйти на поле.

24-летний защитник получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита». С тех пор он не появлялся на поле в официальных матчах.

Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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