Экс-ассистент Абаскаля — о конфликтах в больших командах: «Когда все говорят дерьмо друг про друга, это плохо»

Бывший тренер «Базеля» Месут Темель рассказал, как решаются конфликты между тренерами и футболистами в больших командах. По его мнению, для разрешения спорных ситуаций достаточно простого разговора.

«Я не могу говорить о ситуации в «Спартаке». Случались ли конфликты в «Базеле»? Почитайте газеты. Иногда везде случаются какие-то конфликтные ситуации. Но надо помнить, что вы все одна команда, нужно общаться и заканчивать такие вещи. В каждом клубе есть стыки, но такие вещи надо подчищать, нужна дисциплина, уважение. Нужно нормально общаться между собой. Нет таких команд, где не возникает внутренних проблем, и если ситуация вырастает в масштабах, силу коллектива как раз показывает то, как быстро удается все разрешить. Но когда все говорят дерьмо друг про друга, это к хорошему не приводит. Все может быть решено с помощью простого разговора», — приводит «РБ Спорт» слова Темеля.

Темель является бывшим ассистентом испанского тренера Гильермо Абаскаля, который на данный момент возглавляет «Спартак». 5 февраля агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника московской команды Георгия Джикии, заявил, что контракт футболиста со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Абаскаль.