Президент «Торпедо» заявил, что клуб заинтересован в полноценном трансфере Куликова и Рыбчинского

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе переговоров по возможному переходу из «Локомотива» полузащитников Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова.

«Наше предложение «Локомотиву» сделано, с их стороны оно тоже сделано. Когда кто-то созреет, возможно, что-то срастется. «Торпедо» настаивает на полноценном трансфере? Мы хотим развивать только наших игроков, которые нам принадлежат», — сказал Волнушкин «СЭ».

25-летний Рыбчинский провел в этом сезоне 13 матчей и отдал 1 ассист. 25-летний Куликов в этом сезоне провел 7 матче и не отличился результативными действиями.

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.