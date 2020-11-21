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«Динамо» вышло вперед в матче со «Спартаком»

20:39
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«Динамо» открыло счет в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». На 79-й минуте дальним ударом отличился Дмитрий Скопинцев.

Спартак — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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