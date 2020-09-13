«Динамо» — «Рубин»: гости открыли счет с пенальти
17:03
«Рубин» открыл счет в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». На 30-й минуте с пенальти отличился Джордже Деспотович. Форвард в предыдущей игре с «Тамбовом» (2:2) оформил дубль.
? Джордже Деспотович забивает во втором матче подряд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2020
? Смотрите #ДинамоРубин прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/e8KoUrxxxn
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи