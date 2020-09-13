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«Динамо» — «Рубин»: гости открыли счет с пенальти

17:03
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«Рубин» открыл счет в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». На 30-й минуте с пенальти отличился Джордже Деспотович. Форвард в предыдущей игре с «Тамбовом» (2:2) оформил дубль.

Динамо — Рубин

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