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Сегодня, 21:00

Дебютный гол Кутателадзе спас «Пари НН» от поражения в матче с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» — «Пари НН».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на восьмой минуте открыл форвард бело-голубых Федор Смолов, реализовавший пенальти после фола Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине.

«Пари НН» удалось отыграться благодаря голу Николоза Кутателадзе на 88-й минуте, который дебютировал за нижегородцев, выйдя на замену за 6 минут до гола.

«Динамо» с 15 очками поднялось на второе место в РПЛ. «Пари НН» с 11 баллами вышел на восьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 23 сентября. На день позже «Пари НН» на своем поле примет «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Пари Нижний Новгород

Николоз Кутателадзе
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
11
88
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«Динамо» — «Пари НН»: Кутателадзе сравнял счет через 6 минут после дебютного выхода на поле

РПЛ: «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи 8-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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