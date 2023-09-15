Дебютный гол Кутателадзе спас «Пари НН» от поражения в матче с «Динамо»

«Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на восьмой минуте открыл форвард бело-голубых Федор Смолов, реализовавший пенальти после фола Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине.

«Пари НН» удалось отыграться благодаря голу Николоза Кутателадзе на 88-й минуте, который дебютировал за нижегородцев, выйдя на замену за 6 минут до гола.

«Динамо» с 15 очками поднялось на второе место в РПЛ. «Пари НН» с 11 баллами вышел на восьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 23 сентября. На день позже «Пари НН» на своем поле примет «Оренбург».