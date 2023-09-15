«Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Пари НН» в матче восьмого тура РПЛ — 1:1.

8-я минута. Федор Смолов (пен.) — 1:0.

88-я минута. Николоз Кутателадзе — 1:1.





«Динамо» с 15 очками поднялось на второе место в РПЛ. «Пари НН» с 11 баллами вышел на восьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 23 сентября. На день позже «Пари НН» на своем поле примет «Оренбург».