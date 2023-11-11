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Сегодня, 16:30

«Динамо» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Скопинцев, ФК «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» встретится с «Оренбургом» в матче 15-го тура чемпионата России 12 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.25 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

По итогам 14 туров бело-голубые находятся на 5-м месте в турнирной таблице, в их активе — 22 очка. Команда из Оренбурга с 13 баллами занимает 13 строчку.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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«Локомотив» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Данни: «Краснодар» — серьезный соперник, но сегодня «Зенит» вернет лидерство»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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