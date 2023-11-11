Данни: «Краснодар» — серьезный соперник, но сегодня «Зенит» вернет лидерство»

Бывший футболист «Зенита» Данни поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Безусловно, это очень важная игра — у «Зенита» есть возможность обыграть и обойти прямого конкурента в очной встрече, — приводит «РБ Спорт» слова Данни. — Думаю и надеюсь, что они воспользуются этим шансом. «Краснодар» — серьезный соперник, но «Зенит» сегодня вернет лидерство. У петербуржцев сильнейшая команда в РПЛ, в этом нет никаких сомнений. Желаю им победы сегодня».

Встреча лидеров чемпионата России состоится сегодня, 11 ноября, и начнется в 19:30 мск.

Занимающий первое место «Краснодар» (31 очко) опережает «Зенит» (29) на 2 очка.