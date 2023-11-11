«Локомотив» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 11 ноября

На стадионе «РЖД Арена» в Москве начался матч между «Локомотивом» и «Ахматом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Эфир уже начался.

По итогам 14 туров команда Михаила Галактионова занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе железнодорожников — 21 очко. Грозненский клуб располагается на 14-й строчке, он набрал 12 баллов.

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