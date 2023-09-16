Денисов считает, что «Спартаку» сложнее играть без Джикии в качестве лидера и защитника

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос об игре без капитана Георгия Джикии в обороне.

Джикия провел матч 8-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0) на скамейке запасных.

— Вы все чаще играете без Джикии. Чувствуете ли разницу, насколько это влияет конкретно на вас?

— Джикия лидер у нас в обороне и в принципе в команде. Всегда, когда он на поле, он добавляет и в подсказе, и в принятии решений. Берет на себя ответственность.

— Без него сложнее, как без лидера, или как без защитника?

— Думаю, что в обоих случаях. Когда Джикия на поле — это всегда плюс для команды, так как он, опять же, повторюсь, лидер и капитан.