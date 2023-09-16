Абаскаль: «Соболеву нужно отдать должное, он провел хорошую и сложную игру»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру нападающего Александра Соболева в матче 8-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0).

«Соболеву нужно отдать должное, он провел тяжелый матч. Ему противодействовали 3 хороших защитника, он бился с ними всю игру. Добавлял нам динамики в атаке. Стоит его отметить. Это процесс зрелости и дисциплины. Непросто биться 60 минут с защитниками, иногда ты ожидаешь помощь со стороны арбитра. Но в целом Соболев провел хорошую и сложную игру. Да, у Соболева есть характер, но он и помогает нам зачастую», — сказал Абаскаль на послематчевой пресс-конференции.

После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.