Мележиков не согласен, что продление контракта с Абаскалем стало причиной неудачной игры «Спартака» весной
Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, кто был инициатором продления контракта с главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем.
«Инициативы, касающиеся игроков или тренерского штаба, исходят от спортивного директора. Но говорить о продлении контракта с тренером как о причине (того, что команда неудачно провела весну) — с этим тезисом я не согласен», — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.
Также менеджер высказался о неудачном отрезке красно-белых во второй части минувшего сезона. По его словам, «Зенит» давал шансы бороться за «золото», но «Спартак» ими не пользовался.
«Были шансы, да, но с моей стороны это некорректно обсуждать. И Олег сказал, что есть некий анализ причин спада. Я понимаю их, но эти вопросы более корректно задавать тренеру. Надеюсь, что повода их задавать не будет, сезон станет успешным», — добавил он.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года. По итогам сезона-2022/23 красно-белые заняли третье место в чемпионате России.
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15
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