«Может, окажется, что я слабый тренер без способностей». Фарке отреагировал на критику Черданцева
Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» с улыбкой отреагировал на слова комментатора Георгия Черданцева о своем уровне.
— Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ваше назначение так: «Если в «Краснодаре» посчитали, что любой российский тренер не годится на такую работу, а человек, который проиграл 16 матчей подряд в АПЛ с «Норвичем», годится, тогда надо просто признать это катастрофой».
— Я не проигрывал 16 матчей подряд.
— Он имеет в виду финиш сезона-2019/20, когда ваш «Норвич» проиграл в десяти последних турах и вылетел в чемпионшип, а также первые шесть матчей текущего чемпионата сразу после возвращения в АПЛ, в которых тоже были сплошь поражения.
— Ха-ха, ты всегда можешь вырвать какой-то факт из контекста и на основе этого заявить, что этот человек — например, новый Пеп Гвардиола. Но почему-то он не упоминает, что при мне «Норвич» выдал два лучших сезона в истории (две победы в чемпионшипе в 2019 и 2021 годах. — Прим. «СЭ»). Я уважаю любую критику, и не в моих правилах комментировать подобные слова. Я понимаю, как устроена работа экспертов: им нужно говорить яркие вещи для заголовков, это часть их работы. Никогда не принимаю это слишком близко к сердцу, отношусь к этому спокойно, даже с улыбкой. Посмотрим, может быть, окажется, что я слабый тренер, что у меня нет способностей, а он на самом деле будет прав, ха-ха. Главное — то, что происходит на поле между двумя металлическими прямоугольниками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7