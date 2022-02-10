«Может, окажется, что я слабый тренер без способностей». Фарке отреагировал на критику Черданцева

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» с улыбкой отреагировал на слова комментатора Георгия Черданцева о своем уровне.

— Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ваше назначение так: «Если в «Краснодаре» посчитали, что любой российский тренер не годится на такую работу, а человек, который проиграл 16 матчей подряд в АПЛ с «Норвичем», годится, тогда надо просто признать это катастрофой».

— Я не проигрывал 16 матчей подряд.

— Он имеет в виду финиш сезона-2019/20, когда ваш «Норвич» проиграл в десяти последних турах и вылетел в чемпионшип, а также первые шесть матчей текущего чемпионата сразу после возвращения в АПЛ, в которых тоже были сплошь поражения.

— Ха-ха, ты всегда можешь вырвать какой-то факт из контекста и на основе этого заявить, что этот человек — например, новый Пеп Гвардиола. Но почему-то он не упоминает, что при мне «Норвич» выдал два лучших сезона в истории (две победы в чемпионшипе в 2019 и 2021 годах. — Прим. «СЭ»). Я уважаю любую критику, и не в моих правилах комментировать подобные слова. Я понимаю, как устроена работа экспертов: им нужно говорить яркие вещи для заголовков, это часть их работы. Никогда не принимаю это слишком близко к сердцу, отношусь к этому спокойно, даже с улыбкой. Посмотрим, может быть, окажется, что я слабый тренер, что у меня нет способностей, а он на самом деле будет прав, ха-ха. Главное — то, что происходит на поле между двумя металлическими прямоугольниками.