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«Может, окажется, что я слабый тренер без способностей». Фарке отреагировал на критику Черданцева

Фарке с юмором отреагировал на критику Георгия Черданцева в его адрес
Гоша Чернов
Корреспондент
Геогрий Черданцев.
Фото Instagram

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» с улыбкой отреагировал на слова комментатора Георгия Черданцева о своем уровне.

— Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ваше назначение так: «Если в «Краснодаре» посчитали, что любой российский тренер не годится на такую работу, а человек, который проиграл 16 матчей подряд в АПЛ с «Норвичем», годится, тогда надо просто признать это катастрофой».

— Я не проигрывал 16 матчей подряд.

— Он имеет в виду финиш сезона-2019/20, когда ваш «Норвич» проиграл в десяти последних турах и вылетел в чемпионшип, а также первые шесть матчей текущего чемпионата сразу после возвращения в АПЛ, в которых тоже были сплошь поражения.

— Ха-ха, ты всегда можешь вырвать какой-то факт из контекста и на основе этого заявить, что этот человек — например, новый Пеп Гвардиола. Но почему-то он не упоминает, что при мне «Норвич» выдал два лучших сезона в истории (две победы в чемпионшипе в 2019 и 2021 годах. — Прим. «СЭ»). Я уважаю любую критику, и не в моих правилах комментировать подобные слова. Я понимаю, как устроена работа экспертов: им нужно говорить яркие вещи для заголовков, это часть их работы. Никогда не принимаю это слишком близко к сердцу, отношусь к этому спокойно, даже с улыбкой. Посмотрим, может быть, окажется, что я слабый тренер, что у меня нет способностей, а он на самом деле будет прав, ха-ха. Главное — то, что происходит на поле между двумя металлическими прямоугольниками.

Даниэль Фарке. «Сафонов станет голкипером мирового класса». Фарке — о Галицком, игровой философии и критике в России

Футбол
ФК Краснодар
ФК Норвич
Георгий Черданцев
Даниэль Фарке
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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