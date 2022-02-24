ЦСКА в полном составе возвращается в Москву со сборов в Турции

ЦСКА в полном составе возвращается в Москву с тренировочных сборов в Турции

ЦСКА завершил тренировочные сборы в Турции и возвращается в Москву в полном составе, сообщает пресс-служба московского клуба.

Команда завершила #ФонбетТренировочныеСборы и возвращается в Москву в полном составе pic.twitter.com/nB62f1ksqL — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 24, 2022

Армейцы после 18 туров Тинькофф РПЛ набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

26 февраля красно-синие сыграют со «Спартаком» в матче 19 тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.