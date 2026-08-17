Источник: Батраков прилетит в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем» в среду или четверг

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прибудет в Стамбул в среду или четверг, сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн.

По данным источника, «Галатасарай» уточняет последние детали по трансферу 21-летнего россиянина. Последнее предложение турецкого клуба превысило 30 миллионов евро с учетом бонусных выплат и удовлетворило запросы железнодорожников.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В общей сложности он провел за команду 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее «СЭ» сообщал, что полузащитник поехал с «Локомотивом» на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова». Игра состоится во вторник, 18 августа.