«Динамо» обратилось в ЭСК по эпизоду с пенальти в матче с «Зенитом»

Пресс-служба «Динамо» подтвердила «СЭ», что клуб обратился в ЭСК по эпизоду с пенальти в ворота бело-голубых в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

На 27-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков после вмешательства ВАР (Павел Кукуян и Евгений Кукуляк) назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых после падения нападающего «Зенита» Александра Соболева в борьбе с защитником «Динамо» Рикардо.

В марте 2026 года Павел Кукуян на некоторое время был отстранен от работы после назначения пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в пользу «Зенита» в матче полуфинала Кубка России — ЭСК признала данное решение ошибочным.