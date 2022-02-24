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Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах Федуна в адрес Газизова

РФС не выявил нарушений этики в словах Федуна о Газизове
Карен Саркисян
Корреспондент
Шамиль Газизов и Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев сообщил, что комитет не выявил нарушений в словах владельца «Спартака» Леонида Федуна о генеральном директоре «Уфы» Шамиле Газизове.

«Никаких нарушений со стороны Федуна регламента РФС по этике в части статьей 14 и 15 выявлено не было, — приводит слова Андреева ТАСС. — Нет оснований для применения санкций».

Ранее Федун заявил, что Газизов «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы со «Спартаком». После чего бывший гендиректор «Уфы» обратился в РФС.

В 2020 году Газизов занимал должность гендиректора в «Спартаке». За время его работы игроком московского клуба стал Александр Кокорин и Остон Урунов.

Источник: https://tass.ru/sport/13838393
Футбол
РФС
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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