Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах Федуна в адрес Газизова

РФС не выявил нарушений этики в словах Федуна о Газизове

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев сообщил, что комитет не выявил нарушений в словах владельца «Спартака» Леонида Федуна о генеральном директоре «Уфы» Шамиле Газизове.

«Никаких нарушений со стороны Федуна регламента РФС по этике в части статьей 14 и 15 выявлено не было, — приводит слова Андреева ТАСС. — Нет оснований для применения санкций».

Ранее Федун заявил, что Газизов «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы со «Спартаком». После чего бывший гендиректор «Уфы» обратился в РФС.

В 2020 году Газизов занимал должность гендиректора в «Спартаке». За время его работы игроком московского клуба стал Александр Кокорин и Остон Урунов.