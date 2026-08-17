Газзаев о поражении «Динамо» от «Зенита»: «У клуба другие цели и задачи. Нужен результат для уверенности»

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением о поражении бело-голубых от «Зенита» (0:3) в матче 4-го тура РПЛ.

«Как отметил тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча, команда играла хорошо, но, к сожалению, результат — 0:3. Хотя у клуба другие цели и задачи. У «Динамо» достаточно крепкий состав, есть и молодые игроки. Клубу нужно искать внутренние резервы, плюс подписать одного-двух новичков. А так — команда укомплектована. У нее есть качество, но нужен результат для уверенности. Хочется отметить в составе «Зенита» Максима Глушенкова и Александра Соболева. Они отличаются в каждом матче и особенно выделаются на старте сезона», — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» после четвертого тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. В следующем туре команда принимает у себя дома «Родину».