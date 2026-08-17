Андрей Рудаков стал новым спортивным директором «Ростова»

Андрей Рудаков стал новым спортивным директором «Ростова», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 65-летний специалист с 2017 по 2022 год занимал аналогичный пост в тульском «Арсенале».

Рудаков сменил в «Ростове» Алексея Рыскина, об уходе которого из клуба стало известно в начале августа. Рыскин работал в «Ростове» с 2017 года.

После 4 туров «Ростов» с 5 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.