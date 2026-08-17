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Сегодня, 12:30

Орлов о втором голе Соболева: «Это уже говорит о футбольной мудрости»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное форварду «Зенита» Александру Соболеву после матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0).

— Динамовцы отрезками выглядели весьма неплохо и, как заметил выше, разгрома не заслуживали. Моменты-то у них были.

Но, считаю, Шварц промедлил с заменами. Окишор и Скопинцев, считаю, поздновато появились на поле.

Касерес вновь действовал на грани. Его выход на поле — это всегда риск получить карточку... Грубо!

Тюкавин в целом провел добротный матч. Потенциал у него действительно серьезный.

Но сейчас у «Зенита» есть свой голеадор. Соболев. Надо отдать должное его нервной системе.

Важно, что питерские болельщики его приняли, аплодируют, скандируют его фамилию после гола. Он уже герой. Заслужил. Сам поцелуи посылает на трибуны, благодарит. Вот от него исходит уверенность, заряженность на гол!

Понравилось, как он распорядился своим моментом после прекрасного паса Глушенкова. Александр ведь мог сразу пробить, а он выдержал микро-паузу и уже затем поразил ворота. Мяч прокатился за Расулова. Соболев понял, что голкипер не успевает и осознанно промедлил с ударом и закатил мяч в ближний угол. Это уже говорит о футбольной мудрости. Обманул голкипера!

А вот вышедший на замену Фелипе Аугусто пока не убеждает. Тяжеловат. Не координированный. Не может отклеиваться от защитников, отрываться от них, мало себя предлагает. Все время закрыть. Тоже, похоже, не готов физически.

В общем, несмотря на победу, вопросов к сине-бело-голубым хватает. Прежде всего, по взаимодействию в середине поля и общему движению.

Александр Соболев и&nbsp;Геннадий Орлов.«Разве Соболев сам упал? Но игра у «Зенита» пока не выстроена». Орлов — о разгроме «Динамо»

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Александр Соболев
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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