Орлов о втором голе Соболева: «Это уже говорит о футбольной мудрости»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное форварду «Зенита» Александру Соболеву после матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0).

— Динамовцы отрезками выглядели весьма неплохо и, как заметил выше, разгрома не заслуживали. Моменты-то у них были.

Но, считаю, Шварц промедлил с заменами. Окишор и Скопинцев, считаю, поздновато появились на поле.

Касерес вновь действовал на грани. Его выход на поле — это всегда риск получить карточку... Грубо!

Тюкавин в целом провел добротный матч. Потенциал у него действительно серьезный.

Но сейчас у «Зенита» есть свой голеадор. Соболев. Надо отдать должное его нервной системе.

Важно, что питерские болельщики его приняли, аплодируют, скандируют его фамилию после гола. Он уже герой. Заслужил. Сам поцелуи посылает на трибуны, благодарит. Вот от него исходит уверенность, заряженность на гол!

Понравилось, как он распорядился своим моментом после прекрасного паса Глушенкова. Александр ведь мог сразу пробить, а он выдержал микро-паузу и уже затем поразил ворота. Мяч прокатился за Расулова. Соболев понял, что голкипер не успевает и осознанно промедлил с ударом и закатил мяч в ближний угол. Это уже говорит о футбольной мудрости. Обманул голкипера!

А вот вышедший на замену Фелипе Аугусто пока не убеждает. Тяжеловат. Не координированный. Не может отклеиваться от защитников, отрываться от них, мало себя предлагает. Все время закрыть. Тоже, похоже, не готов физически.

В общем, несмотря на победу, вопросов к сине-бело-голубым хватает. Прежде всего, по взаимодействию в середине поля и общему движению.