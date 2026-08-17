Полузащитник «Зенита» Барриос о нападающем «Динамо» Тюкавине: «Приглашаю его к нам, он знает об этом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос пригласил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина присоединиться к сине-бело-голубым.

После победы «Зенита» над «Динамо» (3:0) в 4-м туре РПЛ 32-летний колумбиец во время встречи в микст-зоне предложил 24-летнему форварду перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

«Мне нравится, как он играет. Я его приглашаю к нам, он знает об этом», — приводит слова Барриоса «РБ Спорт».

Форвард бело-голубых не отметился результативными действиями в сезоне-2026/27. Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 17 миллионов евро.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. «Динамо» с 4 баллами располагается на 10-й строчке.