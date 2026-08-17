Полузащитник «Зенита» Барриос о нападающем «Динамо» Тюкавине: «Приглашаю его к нам, он знает об этом»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос пригласил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина присоединиться к сине-бело-голубым.
После победы «Зенита» над «Динамо» (3:0) в 4-м туре РПЛ 32-летний колумбиец во время встречи в микст-зоне предложил 24-летнему форварду перейти в клуб из Санкт-Петербурга.
«Мне нравится, как он играет. Я его приглашаю к нам, он знает об этом», — приводит слова Барриоса «РБ Спорт».
Форвард бело-голубых не отметился результативными действиями в сезоне-2026/27. Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 17 миллионов евро.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. «Динамо» с 4 баллами располагается на 10-й строчке.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|3
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|1
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|9
|
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|3
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|9
|
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|2
|2
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|8
|
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|2
|0
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|
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|
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|1
|2
|1
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|5
|
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|1
|2
|1
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|5
|
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|4
|1
|1
|2
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|4
|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|0
|3
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|3
|
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|4
|0
|2
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|2
|
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|4
|0
|2
|2
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|
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|2
|
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
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|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
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|1
|0
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