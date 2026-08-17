Агент Тюкавина жестко раскритиковал игру Касереса: «Нахрена «Барселоне» этот лесоруб?»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре парагвайского защитника бело-голубых Хуана Касереса.

«Журналисты пишут про Касереса и «Барселону», но он ближнему пас не может отдать даже. Нахрена «Барселоне» этот лесоруб? Он на три метра передачу отдать не может. Написали бы еще про любую другую команду Испании, кроме «Реала» и «Барселоны», тогда я, может, еще понял бы. Реально дровосек какой-то. Это хорошо, что его с «Зенитом» поменять успели. Он бы точно красную получил», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее Toto Futbolero сообщал, что представители «Барселоны» обратили внимание на 26-летнего футболиста во время чемпионата мира-2026 и остались под впечатлением от его игры за сборную Парагвая.

Касерес перешел в «Динамо» из «Лануса» в феврале 2025 года, его контракт с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2029-го.