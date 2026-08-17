Сметанин раскритиковал Кукуяна после пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом»: «Те же на манеже»

Бывший голкипер «Динамо» Андрей Сметанин раскритиковал арбитров, работавших на матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (0:3), за назначение пенальти в ворота бело-голубых в первом тайме встречи.

— Меня лично совсем не удивляет, что видеоарбитры приняли спорное решение назначить пенальти в пользу «Зенита». Кто там у нас сидел? Павел Кукуян, который совсем недавно придумал пенальти в ворота другого «Динамо» — махачкалинского в игре все с тем же «Зенитом». После того матча даже Мажич, который обычно судей защищает, его раскритиковал и отстранил на серьезный срок.

И вот опять те же на манеже: «Зенит» — «Динамо», очень неоднозначный пенальти, который главный судья не дает, и решение в пользу петербуржской команды. Не хочется искать какие-то заговоры, но факты — вещь упрямая, — сказал Сметанин «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 4 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре РПЛ питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака», а бело-голубые в этот же день примут «Родину».