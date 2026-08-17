Нападающий «Динамо» Тюкавин о словах Сулейманова: «Давайте я еще на него внимание буду обращать»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слова форварда «Ростова» Тимура Сулейманова в свой адрес.

26-летний игрок южан заявил, что 24-летний Тюкавин «не похож на футболиста».

«Ребят, вы что, травите? Давайте я еще на него внимание буду обращать», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Форвард бело-голубых не отметился результативными действиями в сезоне-2026/27. Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 17 миллионов евро.

На счету Сулейманова 1 гол и 1 результативная передача в четырех играх нового сезона. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,5 миллиона евро.