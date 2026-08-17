Нападающий «Динамо» Тюкавин о словах Сулейманова: «Давайте я еще на него внимание буду обращать»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слова форварда «Ростова» Тимура Сулейманова в свой адрес.
26-летний игрок южан заявил, что 24-летний Тюкавин «не похож на футболиста».
«Ребят, вы что, травите? Давайте я еще на него внимание буду обращать», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».
Форвард бело-голубых не отметился результативными действиями в сезоне-2026/27. Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 17 миллионов евро.
На счету Сулейманова 1 гол и 1 результативная передача в четырех играх нового сезона. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|ЦСКА – Локомотив
|- : -
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|13:00
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|23.08
|15:15
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|23.08
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Виктор Окишор
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|
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Балтика
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|
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|Ж
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|1
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