«Здоровья, машина». У Мойзеса — «кресты», защитник вернется не раньше 2027 года

ЦСКА подтвердил.

Плохие новости из ЦСКА: защитник Мойзес повредил крестообразную связку. Информацию об этом московский клуб подтвердил официально.

Играл, несмотря на дискомфорт

Судя по всему, 31-летний бразилец получил травму во время матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0). Несмотря на дискомфорт, Мойзес провел на поле все 90 минут, хотя и держался за ногу.

«По результатам обследования, проведенного сегодня, у Мойзеса Барбозы диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Здоровья, машина», — сообщила пресс-служба ЦСКА.

Об операции и сроках восстановления в клубе пообещали рассказать позднее. При этом на практике лечение «крестов» занимает в среднем около полугода — вероятнее всего, Мойзес вернется на поле только в 2027 году.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Проблема для армейцев

Мойзес был арендован ЦСКА у бразильского «Интернасьонала» летом 2022 года. В следующем июле армейцы оформили полноценный трансфер, а защитник стал одним из лидеров команды — за четыре года провел за красно-синих более 140 матчей во всех турнирах, оформил 9+7 по «гол плюс пас» по данным Transfermarkt, выиграл два Кубка и один Суперкубок России.

При этом последние полгода у Мойзеса откровенно не задались. В марте 2026 года футболист был отстранен возглавлявшим тогда ЦСКА Фабио Челестини.

«Действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера. Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации», — объяснял тогда решение Челестини генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Вскоре Мойзеса вернули в состав, тренера сменили, но дела защитника не стали лучше. Финиш сезона он пропустил из-за травмы бедра. Начало этого чемпионата тоже получилось смазанным, поскольку футболист так и не смог полностью восстановиться — в матче 3-го тура против «Ростова» (0:0) бразилец остался в запасе.

«Я уже говорил, что у Мойзеса было повреждение, которое не позволило ему набрать оптимальную форму. Ему нужно набирать ее через игры чемпионата. Но Матеус Рейс очень хорошо выглядел в матче с «Локомотивом», поэтому мы приняли решение поставить его. С Мойзесом никаких проблем нет. Он большой профессионал и все понимает», — говорил главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов после игры.

А уже в следующем матче против «Факела» защитник повредил «кресты».