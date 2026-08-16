«Здоровья, машина». У Мойзеса — «кресты», защитник вернется не раньше 2027 года
Плохие новости из ЦСКА: защитник Мойзес повредил крестообразную связку. Информацию об этом московский клуб подтвердил официально.
Играл, несмотря на дискомфорт
Судя по всему, 31-летний бразилец получил травму во время матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0). Несмотря на дискомфорт, Мойзес провел на поле все 90 минут, хотя и держался за ногу.
«По результатам обследования, проведенного сегодня, у Мойзеса Барбозы диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Здоровья, машина», — сообщила пресс-служба ЦСКА.
Об операции и сроках восстановления в клубе пообещали рассказать позднее. При этом на практике лечение «крестов» занимает в среднем около полугода — вероятнее всего, Мойзес вернется на поле только в 2027 году.
Проблема для армейцев
Мойзес был арендован ЦСКА у бразильского «Интернасьонала» летом 2022 года. В следующем июле армейцы оформили полноценный трансфер, а защитник стал одним из лидеров команды — за четыре года провел за красно-синих более 140 матчей во всех турнирах, оформил 9+7 по «гол плюс пас» по данным Transfermarkt, выиграл два Кубка и один Суперкубок России.
При этом последние полгода у Мойзеса откровенно не задались. В марте 2026 года футболист был отстранен возглавлявшим тогда ЦСКА Фабио Челестини.
«Действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера. Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации», — объяснял тогда решение Челестини генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Вскоре Мойзеса вернули в состав, тренера сменили, но дела защитника не стали лучше. Финиш сезона он пропустил из-за травмы бедра. Начало этого чемпионата тоже получилось смазанным, поскольку футболист так и не смог полностью восстановиться — в матче 3-го тура против «Ростова» (0:0) бразилец остался в запасе.
«Я уже говорил, что у Мойзеса было повреждение, которое не позволило ему набрать оптимальную форму. Ему нужно набирать ее через игры чемпионата. Но Матеус Рейс очень хорошо выглядел в матче с «Локомотивом», поэтому мы приняли решение поставить его. С Мойзесом никаких проблем нет. Он большой профессионал и все понимает», — говорил главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов после игры.
А уже в следующем матче против «Факела» защитник повредил «кресты».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Александр Соболев
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0