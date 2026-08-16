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Сегодня, 19:45

«Здоровья, машина». У Мойзеса — «кресты», защитник вернется не раньше 2027 года

Артем Белинин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
ЦСКА подтвердил.

Плохие новости из ЦСКА: защитник Мойзес повредил крестообразную связку. Информацию об этом московский клуб подтвердил официально.

Играл, несмотря на дискомфорт

Судя по всему, 31-летний бразилец получил травму во время матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0). Несмотря на дискомфорт, Мойзес провел на поле все 90 минут, хотя и держался за ногу.

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«По результатам обследования, проведенного сегодня, у Мойзеса Барбозы диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Здоровья, машина», — сообщила пресс-служба ЦСКА.

Об операции и сроках восстановления в клубе пообещали рассказать позднее. При этом на практике лечение «крестов» занимает в среднем около полугода — вероятнее всего, Мойзес вернется на поле только в 2027 году.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Проблема для армейцев

Мойзес был арендован ЦСКА у бразильского «Интернасьонала» летом 2022 года. В следующем июле армейцы оформили полноценный трансфер, а защитник стал одним из лидеров команды — за четыре года провел за красно-синих более 140 матчей во всех турнирах, оформил 9+7 по «гол плюс пас» по данным Transfermarkt, выиграл два Кубка и один Суперкубок России.

При этом последние полгода у Мойзеса откровенно не задались. В марте 2026 года футболист был отстранен возглавлявшим тогда ЦСКА Фабио Челестини.

«Действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера. Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации», — объяснял тогда решение Челестини генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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Вскоре Мойзеса вернули в состав, тренера сменили, но дела защитника не стали лучше. Финиш сезона он пропустил из-за травмы бедра. Начало этого чемпионата тоже получилось смазанным, поскольку футболист так и не смог полностью восстановиться — в матче 3-го тура против «Ростова» (0:0) бразилец остался в запасе.

«Я уже говорил, что у Мойзеса было повреждение, которое не позволило ему набрать оптимальную форму. Ему нужно набирать ее через игры чемпионата. Но Матеус Рейс очень хорошо выглядел в матче с «Локомотивом», поэтому мы приняли решение поставить его. С Мойзесом никаких проблем нет. Он большой профессионал и все понимает», — говорил главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов после игры.

А уже в следующем матче против «Факела» защитник повредил «кресты».

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Мойзес Барбоза
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
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Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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Крылья Советов

 2 1 0
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