Булыкин о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Должна быть справедливая игра, где все решается без судейских ошибок»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» мнением о судействе в матче 4-го тура РПЛ, в котором бело-голубые уступили «Зениту» (0:3).

Ранее стало известно, что руководство московского клуба обратилось в ЭСК РФС с просьбой разобрать эпизод с назначенным в ворота динамовцев пенальти на 27-й минуте встречи.

«У нас есть видеоарбитры — квалифицированные судьи. Простой футболист уже давно не понимает все трактовки. Арбитры должны их объяснять и, наверное, держать одинаковыми весь сезон. У нас одни судьи трактуют одно и то же нарушение по-разному. Учитывая, что каждый момент смотрят как минимум пять арбитров, ошибок будет намного меньше.

Когда ты проигрываешь 0:3 и говоришь, что все это из-за судьи, я думаю, это точно неправильно. Здесь, конечно, по игре было видно, что «Зенит» сильнее, он реализовал все свои моменты. Все ошибаются, даже судьи. Но, учитывая, что их пять человек, они не должны. Должна быть справедливая игра, где все решается в спортивном плане, а не в каком-то другом, где есть судейские ошибки и непонятные моменты», — сказал Булыкин «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 4 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре РПЛ питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака», а бело-голубые в этот же день примут «Родину».