Агент Тюкавина о пенальти в матче против «Зенита»: «Все команды равны, но некоторые равнее»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о пенальти в ворота бело-голубых в матче с «Зенитом» (0:3) в 4-м туре РПЛ.

На 27-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый удар в ворота московской команды за то, что защитник «Динамо» Давид Рикардо ударил нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Был момент, когда Костю в спину толкали. Судья был бы грамотный... Но зато он ставит пенальти в ворота «Динамо». Если мы хотим судить как на чемпионате мира, то там близко бы даже такое не поставили. Получается все как в шутке: «все команды равны, но некоторые равнее». Бог ему судья. У нас экспертный комитет, который непонятно из кого состоит, всегда признает, что судьи правы. Зачем этот комитет нужен вообще? Очки-то никто не вернет. «Динамо» 20 минут возило «Зенит». Но серьезная команда не должна рассыпаться даже после «левых» пенальти», — сказал Сафонов «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 4 очками располагается на 10-й строчке.