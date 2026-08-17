Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября

Американский артист и музыкальный продюсер Канье Уэст даст два эксклюзивных концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в рамках мирового турне.

«Вместе с Канье в Петербург едет Андре Траутман — его ближайший музыкальный соратник и куратор, добавивший творчеству артиста насыщенности и зрелищности.

На «Газпром Арене» легенда хип-хоп сцены сыграет главные хиты из своей богатой дискографии, которая стала настоящим открытием всей мировой музыки последних двадцати лет и вдохновила множество других исполнителей, чьи имена сегодня знает каждый», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях «Газпром Арены».

«Газпром Арена» — домашний стадион «Зенита». 18 октября сине-бело-голубые проведут на нем домашний матч с «Ахматом» в 11-м туре РПЛ.