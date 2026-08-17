Источник: «Локомотив» договорился о трансфере Батракова в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, клубы договорились о трансфере 21-летнего россиянина. «Галатасарай» заплатит 25 миллионов сразу и еще 4 миллиона в качестве бонусов. Также «Локомотив» сможет получить 10 процентов от перепродажи Батракова за сумму свыше 25 миллионов.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В общей сложности он провел за команду 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

Ранее «СЭ» сообщал, что полузащитник поехал с «Локомотивом» на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова». Игра состоится во вторник, 18 августа.

После 4 туров «Локомотив» с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.