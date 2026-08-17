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Сегодня, 17:01

Газзаев: «Считаю возможный переход Батракова в «Галатасарай» правильным решением»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

Как ранее стало известно «СЭ», глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных и главный тренер клуба Михаил Галактионов одобрили трансфер Батракова в «Галатасарай» за 25 миллионов евро.

Гендиректор Борис Ротенберг высказался против и считает, что Батракова следует продать за более высокую сумму.

«Галатасарай» — лучший клуб Турции, постоянно играющий в Лиге чемпионов. Мне кажется, что это отличный шанс для Батракова закрепиться и показать себя с лучшей стороны. Он молодой и амбиционный футболист. Поэтому считаю его возможный переход в «Галатасарай» правильным решением», — сказал Газзаев «СЭ».

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.Батраков уедет в «Галатасарай», «Зенит» купит Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ

Батраков — воспитанник «Локомотива». 21-летний россиянин провел 84 матча за основную команду железнодорожников, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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Алексей Батраков
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РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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