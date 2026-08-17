Газзаев: «Считаю возможный переход Батракова в «Галатасарай» правильным решением»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

Как ранее стало известно «СЭ», глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных и главный тренер клуба Михаил Галактионов одобрили трансфер Батракова в «Галатасарай» за 25 миллионов евро.

Гендиректор Борис Ротенберг высказался против и считает, что Батракова следует продать за более высокую сумму.

«Галатасарай» — лучший клуб Турции, постоянно играющий в Лиге чемпионов. Мне кажется, что это отличный шанс для Батракова закрепиться и показать себя с лучшей стороны. Он молодой и амбиционный футболист. Поэтому считаю его возможный переход в «Галатасарай» правильным решением», — сказал Газзаев «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». 21-летний россиянин провел 84 матча за основную команду железнодорожников, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.