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Лещенко — о пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом»: «Сидел у телевизора и хотел в экран чем-нибудь тяжелым запустить!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Лев Лещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» поражение бело-голубых от «Зенита» (0:3) в матче 4-го тура РПЛ.

«Зенитовские болельщики негодуют по поводу нашей реакции на пенальти, но я хотел бы им напомнить, что в прошлом году «Динамо» подарило «Зениту» золото, обыграв «Краснодар». А так бы они видели только спину «быков».

«Динамо» прилично играло. Но в самом начале команде незаслуженно сломали матч. Ну сломались ребята! Я сам сидел у телевизора и хотел в экран чем-нибудь тяжелым запустить! Мне кажется, что Соболев падал раньше, чем Рикардо поставил ногу. Это явная судейская ошибка! Мне не за что ругать «Динамо». Команда весь матч играла значительно лучше «Зенита». По статистике «Динамо» превзошло петербуржцев.

Я совершенно не огорчен результатом. Мне наплевать на него! Главное для меня — видеть конфликт, игру и наслаждаться этим. И хватит обижать Шварца! Он только пришел в команду. «Динамо» пробует. Не у всех такой бюджет, как у «Зенита», не у всех такие административные ресурсы. Все ведь это знают, и никто не скрывает.

И хочу сказать всем болельщикам, пусть меня даже хают: в конце сезона «Динамо» точно будет в четверке», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» после 4-го тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. В следующем туре команда принимает у себя дома «Родину».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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