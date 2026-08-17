Агент Тюкавина про жест футболиста: «Костя — не Соболев, который отказывался тренироваться, пока его не продадут»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с жестом после матча 4-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:3).

По словам футболиста, он не показывал «стрелку».

«Я никакого подтекста не вижу в этом моменте. С ним не обсуждал это. Ерунда. Костя — игрок «Динамо». Он выходит и убирает ноги разве? Зачем эту историю мусолить? У нас идиоты любят в таком копаться. Эти разговоры в пользу нищих. Он же не Соболев, который отказывался тренироваться, пока его не продадут. Сейчас Костя забьет и все будет нормально. Да, пока за 4 игры этого сделать не удалось, но раньше были и 10 матчей без голов. Он свое наколотит. Моменты появляются — это хорошо», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В сезоне-2026/27 24-летний форвард провел 5 матчей за бело-голубых во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Ранее СМИ сообщали об интересе к Тюкавину со стороны «Зенита».