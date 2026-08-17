«Yenit». «Зенит» отреагировал на новость о концертах Канье Уэста на «Газпром Арене»

Пресс-служба «Зенита» одним словом прокомментировала новость о том, что американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст выступит на «Газпром Арене».

«Yenit», — говорится в сообщении «Зенита» в соцсетях.

49-летний Уэст даст два концерта на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября в рамках мирового турне. Вместе с ним на стадионе сине-бело-голубых выступит его ближайший музыкальный соратник и куратор Андре Траутман.

18 октября у «Зенита» на «Газпром Арене» запланирован матч с «Ахматом» в 11-м туре РПЛ.