Талалаев: «Когда Иванов работает ВАР, мы очков не набираем. Ждем всего: китайских линий, вьетнамских офсайдов»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил судейство в матче против «Спартака» (1:2) в 4-м туре РПЛ.
— Стечение обстоятельств, что ошибки допускают одни из самых опытных и квалифицированных футболистов. Обидно, что это пришлось на матч со «Спартаком», потому что знаю ценность победы: над «Крыльями» и над красно-белыми она немножко разная, хоть обе и дают по три очка. Условно, не проиграй мы сегодня «Спартаку», состояние внутри было бы другое.
Из того, что я увидел во втором тайме, у меня такое же двоякое впечатление, как после игры с «Зенитом». Результат нужен, не достигли. Но качество во втором тайме меня абсолютно устраивает. Будем работать над завершающей стадией атаки и забивать голы.
Также надеемся на усиление. Если у нас будет какое-то разнообразие... Видели, Хиль вышел у нас, все равно два своих момента — пенальти, не пенальти, это другое. Когда в статусе ВАР работает Сергей Иванов, мы очков не набираем. Мы ждем уже всего: китайских линий, вьетнамских офсайдов... Когда забиваем гол, ошиблись наши защитники, там можно нарисовать линии, которые покажут, что Солари находится в положении вне игры. Так же, как это было с Оффором в матче с ЦСКА. То есть когда это один раз... Ладно, ты пропускаешь. Когда второй раз с сильной командой, тот же исполнитель сидит — ты пропускаешь. Третий — я выношу. Давайте посмотрим, что будет дальше. А так — идем вперед., — сказал Талалаев на пресс-конференции.
После поражения от «Спартака» калининградцы с 6 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0