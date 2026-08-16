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Судейство

16 августа, 23:09

Талалаев: «Когда Иванов работает ВАР, мы очков не набираем. Ждем всего: китайских линий, вьетнамских офсайдов»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил судейство в матче против «Спартака» (1:2) в 4-м туре РПЛ.

— Стечение обстоятельств, что ошибки допускают одни из самых опытных и квалифицированных футболистов. Обидно, что это пришлось на матч со «Спартаком», потому что знаю ценность победы: над «Крыльями» и над красно-белыми она немножко разная, хоть обе и дают по три очка. Условно, не проиграй мы сегодня «Спартаку», состояние внутри было бы другое.

Из того, что я увидел во втором тайме, у меня такое же двоякое впечатление, как после игры с «Зенитом». Результат нужен, не достигли. Но качество во втором тайме меня абсолютно устраивает. Будем работать над завершающей стадией атаки и забивать голы.

Также надеемся на усиление. Если у нас будет какое-то разнообразие... Видели, Хиль вышел у нас, все равно два своих момента — пенальти, не пенальти, это другое. Когда в статусе ВАР работает Сергей Иванов, мы очков не набираем. Мы ждем уже всего: китайских линий, вьетнамских офсайдов... Когда забиваем гол, ошиблись наши защитники, там можно нарисовать линии, которые покажут, что Солари находится в положении вне игры. Так же, как это было с Оффором в матче с ЦСКА. То есть когда это один раз... Ладно, ты пропускаешь. Когда второй раз с сильной командой, тот же исполнитель сидит — ты пропускаешь. Третий — я выношу. Давайте посмотрим, что будет дальше. А так — идем вперед., — сказал Талалаев на пресс-конференции.

После поражения от «Спартака» калининградцы с 6 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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