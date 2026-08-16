Талалаев: «Когда Иванов работает ВАР, мы очков не набираем. Ждем всего: китайских линий, вьетнамских офсайдов»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил судейство в матче против «Спартака» (1:2) в 4-м туре РПЛ.

— Стечение обстоятельств, что ошибки допускают одни из самых опытных и квалифицированных футболистов. Обидно, что это пришлось на матч со «Спартаком», потому что знаю ценность победы: над «Крыльями» и над красно-белыми она немножко разная, хоть обе и дают по три очка. Условно, не проиграй мы сегодня «Спартаку», состояние внутри было бы другое.

Из того, что я увидел во втором тайме, у меня такое же двоякое впечатление, как после игры с «Зенитом». Результат нужен, не достигли. Но качество во втором тайме меня абсолютно устраивает. Будем работать над завершающей стадией атаки и забивать голы.

Также надеемся на усиление. Если у нас будет какое-то разнообразие... Видели, Хиль вышел у нас, все равно два своих момента — пенальти, не пенальти, это другое. Когда в статусе ВАР работает Сергей Иванов, мы очков не набираем. Мы ждем уже всего: китайских линий, вьетнамских офсайдов... Когда забиваем гол, ошиблись наши защитники, там можно нарисовать линии, которые покажут, что Солари находится в положении вне игры. Так же, как это было с Оффором в матче с ЦСКА. То есть когда это один раз... Ладно, ты пропускаешь. Когда второй раз с сильной командой, тот же исполнитель сидит — ты пропускаешь. Третий — я выношу. Давайте посмотрим, что будет дальше. А так — идем вперед., — сказал Талалаев на пресс-конференции.

После поражения от «Спартака» калининградцы с 6 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.