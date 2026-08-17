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Кто мог представить в одной компании с «Зенитом» и «Спартаком» «Динамо», но не из Москвы, а из Махачкалы?!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Обозреватель «СЭ» — об итогах 4-го тура РПЛ.

«Балтика» была не хуже, чем в лучших матчах прошлого сезона. Просто «Спартак» оказался сильнее, чем тогда

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
16 августа, 19:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:2
Спартак

Второй раз за четыре тура по итогам матчей «Спартака» мне в голову приходит одна и та же мысль. Побеждать в таких сложнейших, зубодробительных выездных матчах, когда ты выигрываешь не на куражике, а на терпении и преодолении, — чрезвычайно важно для формирования большой команды. Так было в Грозном, так случилось и в Калининграде.

«Балтика» была хороша, точно не хуже, чем в лучших своих матчах прошлого сезона. По всем объективным показателям, да и по субъективному впечатлению она наиграла на ничью. Но «Спартак», при Деяне Станковиче и Вадиме Романове в прошлом чемпионате ей уступивший (и в меньшинстве, как в Москве, и в большинстве, как в Калининграде), при Хуане Карлосе Карседо победил.

Травмы Эсекьеля Барко и Кристофера Мартинса выкрутили испанскому тренеру руки. Вернее, теоретически, он мог обсудить с футболистами возможность сыграть на уколах, но следующий-то тур — домашняя встреча с «Зенитом». Иметь главного плеймейкера и мощного полузащитника в строю очень важно, и рисковать их здоровьем сейчас, тем более против играющей в силовой, контактной манере «Балтики», смысла не имело. Тем интереснее было увидеть, что такое «Спартак» без Барко.

Зато с Мирлиндом Даку.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде, Мирлинд Даку и&nbsp;Пабло Солари празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;.Карседо разгадал секрет «Балтики», а у Даку — первая голевая передача за «Спартак»

Албанец вышел в основе. В паре форвардов с Манфредом Угальде, которого своим приходом разбудил, и тот забил единственный спартаковский мяч «Краснодару». Но тогда Угальде был на острие атаки в основе, а Даку вышел на замену при 1:2. И натиск в концовке пусть и не привел к голу, но получился у «Спартака» тогда весьма убедительным.

Пара форвардов Даку — Угальде вчера показала способность действовать вместе. Собственно, она и сообразила на двоих первый гол. После самонадеянной передачи Натана Гассама спартаковцы перехватили, албанец тонко низом отдал, костариканец откликнулся — и идеально пробил над Евгением Латышонком, которого винить тут не в чем. Он потом в первом тайме и спас после удара Пабло Солари с близкого расстояния.

А вот со второй попытки аргентинец, признанный игроком матча, забил мяч, который стал победным. Босниец Элдар Чивич вместо выноса попал в панамца Андерсона, от того мяч отскочил к Солари — и тот прощать «Балтику» не стал, забив седьмой свой гол при Карседо. Больше за этот период в «Спартаке» нет ни у кого. Комбинационной логики в этом эпизоде было немного, но красно-белые во второй голевой атаке после потери сделали несколько подборов подряд. Игра шла жесткая, от борьбы, и от того, кто забирает «вторые мячи», зависело очень многое. Гол Солари произошел во многом отсюда.

Мирлинд Даку и Манфред Угальде.
Фото ФК «Спартак»

А вы знали, что Даку неплохо говорит по-русски?

Еще в перерыве я понял, насколько же меньше внимания в РПЛ уделяется даже крепким командам середины таблицы, чем топ-клубам. Хотя есть правила, и они соблюдаются — в перерыве флеш-интервью дают игроки, после матчей — и лучший футболист матча, и главные тренеры. А если на арене работает выездная студия, то еще несколько игроков.

Но вот скажите: знали ли вы, что Даку весьма неплохо говорит по-русски и делает это не только внутри раздевалки, но и для прессы? Я, признаюсь честно, не знал. Но и в перерыве, и после игры албанец (то есть человек языковой группы, не близкой к славянским языкам) весьма толково объяснял все, что думает об этом матче, на нашем языке. А его совместная радость от победы и с сербом Срджаном Бабичем, и со всеми остальными игроками команды говорит о том, что в коллектив Мирлинд вписался стремительно.

Его же взаимодействие с Угальде показало, что у «Спартака» появилась новая тактическая опция — с двумя форвардами. Плюс длинными передачами и флангами с навесами красно-белые теперь могут играть легко: в команде отныне есть большой нападающий, способный и цепляться за мячи, и замыкать передачи с краев. Поди теперь угадай, в какой футбол в конкретном матче будет играть «Спартак».

&laquo;Зенит&raquo; дома победил &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче 4-го тура РПЛ.«Зенит» и «Краснодар» — пока из другой лиги. Вместе со «Спартаком»

Впрочем, в Калининграде, без Барко, да и против весьма специфического соперника, со стилистикой игры красно-белых все было примерно ясно. Карседо сразу сказал, что спартаковцы должны не уступить «Балтике» в ее «коронке» — единоборствах, отборах, подборах. В общем, в силовой, физической составляющей. И в первую очередь в первом тайме им это удалось.

При этом «Балтику» пропущенный от Угальде мяч не смутил. Через три минуты голом ответил капитан калининградцев Андрей Мендель. И его удар снова стал результатом аута Мингияна Бевеева! Третий гол за пять туров после его броска из-за боковой — и это при том, что, казалось бы, все про эти ауты все знают и до мельчайших деталей разбирают.

И вот что удивительно. 71 процент владения мячом по итогам первого тайма был у «Спартака». 9:1 в его пользу по угловым, да и инициатива в целом — тоже. Несмотря на отсутствие Барко и необычную схему с двумя форвардами, гости играли интересно и изобретательно. Но по ударам к перерыву было 4-3 в пользу «Балтики», в створ — 3-2. И моментов у хозяев точно было не меньше — кроме гола тот же Мендель бил под перекладину, был момент и в концовке тайма. В обоих случаях выручал Александр Максименко.

Второй тайм вообще прошел при преимуществе «Балтики» — достаточно сказать, что в нем она пробила по воротам спартаковского голкипера восемь раз, а «Спартак» по владениям Латышонка — три. Был мощнейший выстрел Аймана Мурида в штангу — сантиметр в сторону, и у Максименко не было бы ни единого шанса. Считаю, что Андрей Талалаев абсолютно справедливо выразил удовлетворение именно игрой своей команды после перерыва.

Андрей Талалаев, Николай Титков, Брайан Хиль и Сергей Варатынов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глядя на «Балтику» на старте сезона, прихожу к выводу, что если ее в оставшиеся дни трансферного окна не распотрошат (в частности, если Брайан Хиль, вчера хоть и не забивший, но отметившийся одним шедевральным проходом, не перейдет в ЦСКА или «Локомотив»), то она снова финиширует в районе шестого места, которое заняла в прошлом сезоне. Победа над «Динамо», выездное деклассирование «Крыльев Советов», качественная игра со «Спартаком» — такое впечатление, что ни Бориско в ЦСКА не уходил, ни Андраде не в «Зените», ни Саусь не в «Спартаке». Откуда бы ему, кстати, по моему мнению, лучше в «Балтику» вернуться.

«Спартак» же очень спокойно и здраво отреагировал на домашнее поражение от «Краснодара». Не думаю, что многие на его месте набрали бы при таком стартовом календаре девять очков в четырех матчах — а он смог, обыграв в гостях и «Ахмат», и «Балтику».

А следующая его встреча, дома с «Зенитом», расставит очень многие точки над i.

«Зенит»: три удара — три гола. Но на этом не стоит делать акцент

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Динамо

Сам же «Зенит» отреагировал на сенсационное домашнее поражение от «Родины» разгромом «Динамо» — 3:0. И вот тут у меня, признаюсь, не совпадает мнение со многими, кто хвалит бело-голубых за качество игры против чемпиона, которое расходится со счетом.

Такое бывает, бесспорно. Но, на мой взгляд, те, кто видит в матче команды Сандро Шварца больше хорошего, чем плохого, путают оценку игры в целом с ее отрезком. Конкретно — до первого гола «Зенита». И то — вот отмечают «Динамо» за стартовый прессинг, но что он дал? Ну на первых минутах пару раз заставил зенитовцев выбить мяч в аут — и только. В целом команда Сергея Семака довольно беспроблемно из-под него выходила. А единственный в тот период голевой момент динамовцев, когда Константин Тюкавин прекрасно принял сложный мяч, пробросил его себе под удар и вторым касанием пробил над перекладиной, — это с большой долей вероятности был небольшой офсайд у форварда. Случись гол — он был бы зафиксирован.

Мяч у «Динамо» в середине поля тоже ходил неплохо, но это ни к чему не приводило. А потом случился пенальти. Так четко и не определился для себя по поводу его правомерности. По первому ракурсу повтора мне показалось, что удар Рикардо по «галику» Александра Соболева был однозначный, по второму — что Соболев «дорисовывал». На прошедшем чемпионате мира пенальти за такое дали бы вряд ли. Но повод, что называется, был.

Александр Соболев исполняет пенальти в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче 4-го тура РПЛ.«Ну что вы, судьи, творите?» «Зениту» назначили уже 15 пенальти за год — больше всех в России

Но что дальше? Дальше «Динамо» тут же пропустило второй. И атака вышла красивой. Перевод при штрафном на своей половине поля слева направо, с последующим рывком Мантуана, оказался для бело-голубых неожиданным. Там в центре поля поскользнулся Рубенс, и Мантуан, прокинув мяч между ним и Бителло, создал себе море свободного пространства. А затем уже последовал классный голевой пас Максима Глушенкова шведой на Соболева — и спокойная реализация.

Я особо и не сомневался, что после поражения от «Родины» команда Сергея Семака в матче с «Динамо» не даст слабину. Так и произошло. При этом сказать, что питерцы играли ярко, было нельзя. Но они действовали с максимальной концентрацией и ответственностью. Во многих матчах в России им этого не хватает.

На мой взгляд, не стоит делать акцент на том, что «Зенит» нанес три удара в створ, и каждый из них обернулся голом. Два первых мяча петербуржцы забили в течение очень короткого отрезка времени, а дальше практично играли по счету. Отдали при 2:0 мяч и территорию «Динамо» — и что? Только то, что забили третий, не дав создать много у ворот Дениса Адамова. Остальное — «обманка».

В целом от этого матча я ожидал гораздо большего. По моему мнению, все время после пенальти «Динамо» было неинтересным, безыдейным и предсказуемым. Начало второго захода в клуб у Шварца не задается — хотя время для выводов придет еще нескоро. Но отчего-то вспоминается, что и последнее полугодие Сандро до ухода, уже без помощника в лице Андрея Воронина, очень сильно объединявшего главного тренера с коллективом, тоже не принесло команде ничего хорошего.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
16 августа, 17:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:4
Динамо Мх

Пока что словно две динамовские команды поменяли местами. Махачкалинские одноклубники бело-голубых разгромили в гостях «Крылья Советов» — 4:1 и делят второе-четвертое места с «Зенитом» и «Спартаком». Вадим Евсеев и его команда вдруг обнаружили, что футбол — он все-таки для «забития голов», и по этому показателю идут сейчас на втором месте. Да, в очной встрече «Динамо» (Москва) обыграло «Динамо» (Махачкала) за счет замен, но это была единственная хорошая новость для столичных бело-голубых и единственная плохая — для дагестанских. Два этих клуба сейчас разделяют пять очков.

Не знаю, надолго ли задержатся махачкалинцы наверху, но их присутствие там — приятный сюрприз РПЛ. Кто мог подумать, что после четырех туров они будут опережать, допустим, «Локомотив» на шесть очков? Красно-зеленые с «Ахматом», «Крыльями» и «Акроном», вместе взятые (замыкающий таблицу «Факел» даже не беру), набрали на сегодня столько же очков, сколько одна Махачкала. Побед у нее больше, чем у всех перечисленных команд плюс у «Динамо» и «Ростова». При этом вратарь Тимур Магомедов нередко отбивает мячи перед собой, и назвать его образцом надежности я бы не рискнул, как и его сменщика Давида Волка. Тем не менее махачкалинцы — в верхней четверти таблицы.

В следующем туре у них суровейшая проверка на прочность — прием «Краснодара». И аккурат следующей игрой того же 23 августа будет встреча «Спартака» с «Зенитом». А днем ранее — ЦСКА — «Локомотив», матч, который, впрочем, сейчас скорее отличается вывеской, нежели содержанием. Сыграет ли в нем, например, Дмитрий Баринов, живущий сейчас по принципу «свой среди чужих, чужой среди своих» и после невыхода даже на замену в матче с «Факелом» бросающий журналистам на эту тему, что «все вопросы — к тренеру»?..

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Александр Соболев
Андрей Талалаев
Константин Тюкавин
Манфред Угальде
Мирлинд Даку
Сергей Семак
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Сандро Шварц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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