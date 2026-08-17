Кто мог представить в одной компании с «Зенитом» и «Спартаком» «Динамо», но не из Москвы, а из Махачкалы?!

Обозреватель «СЭ» — об итогах 4-го тура РПЛ.

«Балтика» была не хуже, чем в лучших матчах прошлого сезона. Просто «Спартак» оказался сильнее, чем тогда

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

Второй раз за четыре тура по итогам матчей «Спартака» мне в голову приходит одна и та же мысль. Побеждать в таких сложнейших, зубодробительных выездных матчах, когда ты выигрываешь не на куражике, а на терпении и преодолении, — чрезвычайно важно для формирования большой команды. Так было в Грозном, так случилось и в Калининграде.

«Балтика» была хороша, точно не хуже, чем в лучших своих матчах прошлого сезона. По всем объективным показателям, да и по субъективному впечатлению она наиграла на ничью. Но «Спартак», при Деяне Станковиче и Вадиме Романове в прошлом чемпионате ей уступивший (и в меньшинстве, как в Москве, и в большинстве, как в Калининграде), при Хуане Карлосе Карседо победил.

Травмы Эсекьеля Барко и Кристофера Мартинса выкрутили испанскому тренеру руки. Вернее, теоретически, он мог обсудить с футболистами возможность сыграть на уколах, но следующий-то тур — домашняя встреча с «Зенитом». Иметь главного плеймейкера и мощного полузащитника в строю очень важно, и рисковать их здоровьем сейчас, тем более против играющей в силовой, контактной манере «Балтики», смысла не имело. Тем интереснее было увидеть, что такое «Спартак» без Барко.

Зато с Мирлиндом Даку.

Албанец вышел в основе. В паре форвардов с Манфредом Угальде, которого своим приходом разбудил, и тот забил единственный спартаковский мяч «Краснодару». Но тогда Угальде был на острие атаки в основе, а Даку вышел на замену при 1:2. И натиск в концовке пусть и не привел к голу, но получился у «Спартака» тогда весьма убедительным.

Пара форвардов Даку — Угальде вчера показала способность действовать вместе. Собственно, она и сообразила на двоих первый гол. После самонадеянной передачи Натана Гассама спартаковцы перехватили, албанец тонко низом отдал, костариканец откликнулся — и идеально пробил над Евгением Латышонком, которого винить тут не в чем. Он потом в первом тайме и спас после удара Пабло Солари с близкого расстояния.

А вот со второй попытки аргентинец, признанный игроком матча, забил мяч, который стал победным. Босниец Элдар Чивич вместо выноса попал в панамца Андерсона, от того мяч отскочил к Солари — и тот прощать «Балтику» не стал, забив седьмой свой гол при Карседо. Больше за этот период в «Спартаке» нет ни у кого. Комбинационной логики в этом эпизоде было немного, но красно-белые во второй голевой атаке после потери сделали несколько подборов подряд. Игра шла жесткая, от борьбы, и от того, кто забирает «вторые мячи», зависело очень многое. Гол Солари произошел во многом отсюда.

Мирлинд Даку и Манфред Угальде. Фото ФК «Спартак»

А вы знали, что Даку неплохо говорит по-русски?

Еще в перерыве я понял, насколько же меньше внимания в РПЛ уделяется даже крепким командам середины таблицы, чем топ-клубам. Хотя есть правила, и они соблюдаются — в перерыве флеш-интервью дают игроки, после матчей — и лучший футболист матча, и главные тренеры. А если на арене работает выездная студия, то еще несколько игроков.

Но вот скажите: знали ли вы, что Даку весьма неплохо говорит по-русски и делает это не только внутри раздевалки, но и для прессы? Я, признаюсь честно, не знал. Но и в перерыве, и после игры албанец (то есть человек языковой группы, не близкой к славянским языкам) весьма толково объяснял все, что думает об этом матче, на нашем языке. А его совместная радость от победы и с сербом Срджаном Бабичем, и со всеми остальными игроками команды говорит о том, что в коллектив Мирлинд вписался стремительно.

Его же взаимодействие с Угальде показало, что у «Спартака» появилась новая тактическая опция — с двумя форвардами. Плюс длинными передачами и флангами с навесами красно-белые теперь могут играть легко: в команде отныне есть большой нападающий, способный и цепляться за мячи, и замыкать передачи с краев. Поди теперь угадай, в какой футбол в конкретном матче будет играть «Спартак».

Впрочем, в Калининграде, без Барко, да и против весьма специфического соперника, со стилистикой игры красно-белых все было примерно ясно. Карседо сразу сказал, что спартаковцы должны не уступить «Балтике» в ее «коронке» — единоборствах, отборах, подборах. В общем, в силовой, физической составляющей. И в первую очередь в первом тайме им это удалось.

При этом «Балтику» пропущенный от Угальде мяч не смутил. Через три минуты голом ответил капитан калининградцев Андрей Мендель. И его удар снова стал результатом аута Мингияна Бевеева! Третий гол за пять туров после его броска из-за боковой — и это при том, что, казалось бы, все про эти ауты все знают и до мельчайших деталей разбирают.

И вот что удивительно. 71 процент владения мячом по итогам первого тайма был у «Спартака». 9:1 в его пользу по угловым, да и инициатива в целом — тоже. Несмотря на отсутствие Барко и необычную схему с двумя форвардами, гости играли интересно и изобретательно. Но по ударам к перерыву было 4-3 в пользу «Балтики», в створ — 3-2. И моментов у хозяев точно было не меньше — кроме гола тот же Мендель бил под перекладину, был момент и в концовке тайма. В обоих случаях выручал Александр Максименко.

Второй тайм вообще прошел при преимуществе «Балтики» — достаточно сказать, что в нем она пробила по воротам спартаковского голкипера восемь раз, а «Спартак» по владениям Латышонка — три. Был мощнейший выстрел Аймана Мурида в штангу — сантиметр в сторону, и у Максименко не было бы ни единого шанса. Считаю, что Андрей Талалаев абсолютно справедливо выразил удовлетворение именно игрой своей команды после перерыва.

Андрей Талалаев, Николай Титков, Брайан Хиль и Сергей Варатынов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глядя на «Балтику» на старте сезона, прихожу к выводу, что если ее в оставшиеся дни трансферного окна не распотрошат (в частности, если Брайан Хиль, вчера хоть и не забивший, но отметившийся одним шедевральным проходом, не перейдет в ЦСКА или «Локомотив»), то она снова финиширует в районе шестого места, которое заняла в прошлом сезоне. Победа над «Динамо», выездное деклассирование «Крыльев Советов», качественная игра со «Спартаком» — такое впечатление, что ни Бориско в ЦСКА не уходил, ни Андраде не в «Зените», ни Саусь не в «Спартаке». Откуда бы ему, кстати, по моему мнению, лучше в «Балтику» вернуться.

«Спартак» же очень спокойно и здраво отреагировал на домашнее поражение от «Краснодара». Не думаю, что многие на его месте набрали бы при таком стартовом календаре девять очков в четырех матчах — а он смог, обыграв в гостях и «Ахмат», и «Балтику».

А следующая его встреча, дома с «Зенитом», расставит очень многие точки над i.

«Зенит»: три удара — три гола. Но на этом не стоит делать акцент

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Сам же «Зенит» отреагировал на сенсационное домашнее поражение от «Родины» разгромом «Динамо» — 3:0. И вот тут у меня, признаюсь, не совпадает мнение со многими, кто хвалит бело-голубых за качество игры против чемпиона, которое расходится со счетом.

Такое бывает, бесспорно. Но, на мой взгляд, те, кто видит в матче команды Сандро Шварца больше хорошего, чем плохого, путают оценку игры в целом с ее отрезком. Конкретно — до первого гола «Зенита». И то — вот отмечают «Динамо» за стартовый прессинг, но что он дал? Ну на первых минутах пару раз заставил зенитовцев выбить мяч в аут — и только. В целом команда Сергея Семака довольно беспроблемно из-под него выходила. А единственный в тот период голевой момент динамовцев, когда Константин Тюкавин прекрасно принял сложный мяч, пробросил его себе под удар и вторым касанием пробил над перекладиной, — это с большой долей вероятности был небольшой офсайд у форварда. Случись гол — он был бы зафиксирован.

Мяч у «Динамо» в середине поля тоже ходил неплохо, но это ни к чему не приводило. А потом случился пенальти. Так четко и не определился для себя по поводу его правомерности. По первому ракурсу повтора мне показалось, что удар Рикардо по «галику» Александра Соболева был однозначный, по второму — что Соболев «дорисовывал». На прошедшем чемпионате мира пенальти за такое дали бы вряд ли. Но повод, что называется, был.

Но что дальше? Дальше «Динамо» тут же пропустило второй. И атака вышла красивой. Перевод при штрафном на своей половине поля слева направо, с последующим рывком Мантуана, оказался для бело-голубых неожиданным. Там в центре поля поскользнулся Рубенс, и Мантуан, прокинув мяч между ним и Бителло, создал себе море свободного пространства. А затем уже последовал классный голевой пас Максима Глушенкова шведой на Соболева — и спокойная реализация.

Я особо и не сомневался, что после поражения от «Родины» команда Сергея Семака в матче с «Динамо» не даст слабину. Так и произошло. При этом сказать, что питерцы играли ярко, было нельзя. Но они действовали с максимальной концентрацией и ответственностью. Во многих матчах в России им этого не хватает.

На мой взгляд, не стоит делать акцент на том, что «Зенит» нанес три удара в створ, и каждый из них обернулся голом. Два первых мяча петербуржцы забили в течение очень короткого отрезка времени, а дальше практично играли по счету. Отдали при 2:0 мяч и территорию «Динамо» — и что? Только то, что забили третий, не дав создать много у ворот Дениса Адамова. Остальное — «обманка».

В целом от этого матча я ожидал гораздо большего. По моему мнению, все время после пенальти «Динамо» было неинтересным, безыдейным и предсказуемым. Начало второго захода в клуб у Шварца не задается — хотя время для выводов придет еще нескоро. Но отчего-то вспоминается, что и последнее полугодие Сандро до ухода, уже без помощника в лице Андрея Воронина, очень сильно объединявшего главного тренера с коллективом, тоже не принесло команде ничего хорошего.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 17:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Пока что словно две динамовские команды поменяли местами. Махачкалинские одноклубники бело-голубых разгромили в гостях «Крылья Советов» — 4:1 и делят второе-четвертое места с «Зенитом» и «Спартаком». Вадим Евсеев и его команда вдруг обнаружили, что футбол — он все-таки для «забития голов», и по этому показателю идут сейчас на втором месте. Да, в очной встрече «Динамо» (Москва) обыграло «Динамо» (Махачкала) за счет замен, но это была единственная хорошая новость для столичных бело-голубых и единственная плохая — для дагестанских. Два этих клуба сейчас разделяют пять очков.

Не знаю, надолго ли задержатся махачкалинцы наверху, но их присутствие там — приятный сюрприз РПЛ. Кто мог подумать, что после четырех туров они будут опережать, допустим, «Локомотив» на шесть очков? Красно-зеленые с «Ахматом», «Крыльями» и «Акроном», вместе взятые (замыкающий таблицу «Факел» даже не беру), набрали на сегодня столько же очков, сколько одна Махачкала. Побед у нее больше, чем у всех перечисленных команд плюс у «Динамо» и «Ростова». При этом вратарь Тимур Магомедов нередко отбивает мячи перед собой, и назвать его образцом надежности я бы не рискнул, как и его сменщика Давида Волка. Тем не менее махачкалинцы — в верхней четверти таблицы.

В следующем туре у них суровейшая проверка на прочность — прием «Краснодара». И аккурат следующей игрой того же 23 августа будет встреча «Спартака» с «Зенитом». А днем ранее — ЦСКА — «Локомотив», матч, который, впрочем, сейчас скорее отличается вывеской, нежели содержанием. Сыграет ли в нем, например, Дмитрий Баринов, живущий сейчас по принципу «свой среди чужих, чужой среди своих» и после невыхода даже на замену в матче с «Факелом» бросающий журналистам на эту тему, что «все вопросы — к тренеру»?..