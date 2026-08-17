Вратарь «Спартака» Максименко занимает первое место по предотвращенным голам в новом сезоне РПЛ

Голкипер «Спартака» Александр Максименко лидирует по количеству предотвращенных голов в новом сезоне РПЛ, сообщила Opta.

28-летний вратарь красно-белых пропустил 4 мяча в 4 турах при статистическом показателе метрики xGoT 6,1. Согласно ей, Максименко предотвратил более 2 голов — 2,1.

Второе место в РПЛ по количеству предотвращенных голов делят вратарь ЦСКА Владислав Тороп и голкипер «Локомотива» Илья Лантратов (2,0). На третьем месте Максим Бориско (1,9), который перешел из «Балтики» в ЦСКА 28 июля.

Также Максименко занимает второе место по участию голкиперов в комбинациях с ударами (6), на первом месте — Тороп (7).

В 4-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Балтику» со счетом 2:1. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице с 9 очками. В 5-м туре они у себя дома сыграют с «Зенитом» 23 августа.