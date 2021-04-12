ЦСКА выпустил постер матча с «Ротором», посвященный Дню космонавтики

ЦСКА 12 апреля на своей странице в Twitter опубликовал постер матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

Пресс-служба армейцев подготовила плакат, посвященный Дню космонавтики, который празднуют 12 апреля.

На постере в роли космонавтов выступили Константин Марадишвили, Чидера Эджуке и Федор Чалов.

Матч ЦСКА — «Ротор» состоится в понедельник, 12 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Армейцы пребывают на пятом месте в турнирной таблице с 43 очками, «Ротор» — 14-й (18 очков).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.