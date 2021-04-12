ЦСКА выпустил постер матча с «Ротором», посвященный Дню космонавтики
11:49
ЦСКА 12 апреля на своей странице в Twitter опубликовал постер матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».
Пресс-служба армейцев подготовила плакат, посвященный Дню космонавтики, который празднуют 12 апреля.
На постере в роли космонавтов выступили Константин Марадишвили, Чидера Эджуке и Федор Чалов.
??? Космическое превью к матчу #ЦСКАротор! pic.twitter.com/C3MyEBa54d— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 12, 2021
Матч ЦСКА — «Ротор» состоится в понедельник, 12 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Армейцы пребывают на пятом месте в турнирной таблице с 43 очками, «Ротор» — 14-й (18 очков).
«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.
5
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...