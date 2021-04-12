Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

«Мы любим оценивать по одной-двум играм. Забил — в сборную, не забил — сразу уволить. Да, Смолов играет здорово. Будет играть так на протяжении месяца — получит вызов в сборную. Здесь другой логики быть не может. Также говорили и про Гончаренко. Всем нужно время, они не волшебники. Смолов пока выиграет неплохо. Это хорошо и для сборной, и для «Локомотива». Главное, не потерять этот задел. Тогда Смолов получит вызов в сборную», — сказал Широков «СЭ».

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов в матче против «Спартака» (2:0) забил второй гол прямым ударом со штрафного. В сезоне-2020/21 Смолов провел 21 матч за «Локомотив», на его счету 8 голов и 1 результативная передача.

(Владимир Пушкарев)