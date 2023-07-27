ЦСКА пытался купить Тюкавина у «Динамо» этим летом

По информации «СЭ», ЦСКА интересовался возможностью приобретения у «Динамо» нападающего Константина Тюкавина.

Между братскими клубами был определенный диалог, и хотя игрок был не против, переходу не суждено было случиться.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», на его счету 23 гола и 17 результативных передач в 93 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 7 миллионов евро, контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.