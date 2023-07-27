29 июля начнется второй тур чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций игр РПЛ. Время начала — московское.

29 июля, суббота

15.00. «Крылья Советов» — «Динамо». Трансляция на «Матч Премьер» (эфир с 14.00)

Онлайн трансляция

17.30. «Урал» — «Пари НН». Трансляция на «Матч Премьер» (17.00)

Онлайн трансляция

20.00. «Ростов» — «Зенит». Трансляция на «Матч ТВ» (с 19.45) и «Матч Премьер» (с 19.30)

Онлайн трансляция

30 июля, воскресенье

15.00. «Рубин» — «Оренбург». Трансляция на «Матч Премьер» (14.00)

Онлайн трансляция

17.30. «Факел» — «Локомотив». Трансляция на «Матч Премьер» (17.00)

Онлайн трансляция

20.00. «Краснодар» — «Сочи». Трансляция на «Матч ТВ» (с 19.55)

Онлайн трансляция

20.00. «Ахмат» — ЦСКА. Трансляция на «Матч Премьер» (19.00)

Онлайн трансляция

31 июля, понедельник

19.30. «Спартак» — «Балтика». Трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (19.30)

Онлайн трансляция

РПЛ — чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде