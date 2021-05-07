Экс-футболист ЦСКА Пономарев дал прогноз на матч РПЛ с «Краснодаром»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Встреча пройдет 8 мая в Москве.

«И слава богу, что Влашича завтра не будет. Это даже лучше для команды, потому что, когда они надеются на одного игрока, то все на него и играют. Здесь — Влашича нет, все будут играть, все могут забить. Влашич, хотя и забивной, но в последних играх он просто тормозил. «Краснодар», да, сейчас неважно выглядит, но не факт, что завтра команда не выстрелит. Нужно сделать так, чтобы у них ничего не получилось, а это зависит от ЦСКА», — сказал Пономарев «СЭ».

Пономарев также ответил на вопрос, является ли матч принципиальным для ЦСКА, учитывая, прошлое Виктора Гончаренко.

«У Гончаренко есть в душе: «Ага, раз вы меня выгнали из коллектива, значит, я должен настроить команду на победу», но так редко бывает. В душе, конечно, он реваншист. Что касается результативности, армейцы забьют пару мячей, но могут и пропустить, потому что все-таки оборона армейская сегодняшняя мне не нравится. Где-то 2:1 мы должны выиграть», — добавил Пономарев.

ЦСКА с 47 очками занимает 6 место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Краснодар» с 38 баллами расположился на 10 строчке.

(Екатерина Звенигородская)