Геркус оценил возможное назначение Витории на пост главного тренера «Спартака»
Бывший генеральный «Локомотива» Илья Геркус оценил возможное назначение на пост главного тренера «Спартака» португальца Руйя Витории. По его словам, это отличная возможностью для 51-летнего португальского специалиста вернуться в европейский футбол.
«Вариант со «Спартаком» для Витории — отличная опция: возвращение в европейский футбол, приличная лига, шансы на медали, Лига чемпионов, если очень повезет, или Лига Европы, тоже неплохо, хороший оклад плюс бонусы, — написал Геркус в своем Telegram-канале. — Выступит хорошо — вернется в Португалию или в Бразилию. Не получится — заработает денег».
Бывший гендиректор «Локомотива» отметил и пользу для «Спартака».
«Владельцы «Спартака» тоже получают свои преимущества: реноме — тренер всё же с титулами, обыгрывал «Зенит» в плей-офф ЛЧ, но без амбиций лезть в селекцию и управление. Получится — весь почет руководителям, нет — тренер не подошел, бывает. Уйдет без скандалов. Это тоже часть пакета», — подчеркнул он.
Ранее издание O Jogo сообщило, что Витория утверждает последние детали контракта со «Спартаком».
По информации источника, специалист близок к подписанию соглашения с московским клубом на два года с опцией продления еще на один год. Зарплата специалиста составит около 4,5 миллиона евро в год.
Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.
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