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Сегодня, 12:07

ЦСКА еще не получил деньги от «Спартака» за трансфер Медины

Константин Белов
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «Спартак» еще не расплатился с армейцами за трансфер полузащитника Хесуса Медины.

— Получил ли ЦСКА деньги за Медину? Нет, — сказал Бабаев.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми на 3 года.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. По информации «СЭ», сумма трансфера футболиста в «Спартак» составила около 7,5 миллиона евро.

Полузащитник Хесус Медина стал игроком &laquo;Спартака&raquo;. «Такой трансфер — это редкость». Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» и все объяснил

Хесус Медина
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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