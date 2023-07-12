ЦСКА еще не получил деньги от «Спартака» за трансфер Медины

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «Спартак» еще не расплатился с армейцами за трансфер полузащитника Хесуса Медины.

— Получил ли ЦСКА деньги за Медину? Нет, — сказал Бабаев.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми на 3 года.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. По информации «СЭ», сумма трансфера футболиста в «Спартак» составила около 7,5 миллиона евро.