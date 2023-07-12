Мостовой о Бонгонда: «Просто так «Спартак» не стал бы его брать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» переход нападающего испанского «Кадиса» Тео Бонгонда в «Спартак».

«Командам верхней части таблицы всегда требуется усиление после окончания сезона. Это естественный процесс, на нем зарабатывают деньги. Я не следил за Бонгонда и не знаю, как он играет. Но просто так «Спартак» не стал бы его брать. Думаю, что он нужен команде. Так же, как и Хесус Медина. Но здесь история другая.

В конце сезона было заметно, что в ЦСКА Медину что-то не устраивает: то его выпускают, то нет. У «Спартака» испаноговорящий тренерский штаб, поэтому наверняка в этой ситуации быстро включился агент и договорился о переходе. ЦСКА заработал денег, а «Спартак» приобрел хорошего футболиста», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.