Мостовой о Бонгонда: «Просто так «Спартак» не стал бы его брать»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» переход нападающего испанского «Кадиса» Тео Бонгонда в «Спартак».
«Командам верхней части таблицы всегда требуется усиление после окончания сезона. Это естественный процесс, на нем зарабатывают деньги. Я не следил за Бонгонда и не знаю, как он играет. Но просто так «Спартак» не стал бы его брать. Думаю, что он нужен команде. Так же, как и Хесус Медина. Но здесь история другая.
В конце сезона было заметно, что в ЦСКА Медину что-то не устраивает: то его выпускают, то нет. У «Спартака» испаноговорящий тренерский штаб, поэтому наверняка в этой ситуации быстро включился агент и договорился о переходе. ЦСКА заработал денег, а «Спартак» приобрел хорошего футболиста», — сказал Мостовой «СЭ».
«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.
Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.
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6
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8
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9
|Динамо
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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