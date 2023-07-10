«Такой трансфер — это редкость». Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» и все объяснил

В понедельник, 10 июля, «Спартак» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

За полтора сезона в составе красно-синих 26-летний парагваец провел 44 матча, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач. По информации «СЭ», сумма трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.

«Настало время что-то поменять»

Медина на официальном сайте ЦСКА обратился к болельщикам армейцев.

«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. Но для меня настало время что-то поменять.

Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период.

Еще раз спасибо всем за поддержку!»

«Был рад, когда агент сказал мне о варианте с таким большим клубом»

А в интервью пресс-службе «Спартака» новичок красно-белых объяснил, почему решился на переход.

«Спасибо за прием, привет болельщикам и всем, кто связан со «Спартаком». Да, такой переход не назовешь привычным, но я был рад, когда агент сказал мне о варианте с таким большим клубом. Я знал, что здесь играли Барриос и Мельгарехо, это российский гранд. Пообщался с агентом и принял решение сделать этот новый шаг в карьере.

Я могу играть на разных позициях, в том числе успешно действовал в разных ролях в прошлом сезоне. И вингером, и вторым нападающим, и «десяткой», и крайним защитником. Думаю, Гильермо Абаскаль намерен использовать то, как я могу работать с мячом, перемещаться на поле. Могу быть и справа, и слева. Могу создавать остроту при стандартах и рассчитываю забить больше мячей, чем в прошлом сезоне, чаще бить из-за пределов штрафной».

Кроме того, Медина выразил надежду, что спартаковские фанаты примут его.

«Я понимаю, что значит московское дерби для фанатов. И такой трансфер — это редкость. Но я надеюсь, что меня примут с уважением, потому что буду честно биться за клуб. Верю, что у меня сложатся хорошие отношения с болельщиками».

«Хесус должен принести нам много пользы»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, как собирается использовать Медину на поле.

«С самого начала прошлого сезона мы вели поиск левоногих игроков. На мой взгляд, в футболе важен баланс. И если в средней и атакующей линиях у тебя только правоногие футболисты, тебе сложнее быть непредсказуемым. К тому же Хесус отлично знаком с российской лигой. Мы играли против него, изучали. Думаю, он способен помочь нам на разных позициях. И в середине, и под нападающим. Вот этот универсализм очень ценен. А также его умение врываться в штрафную. В прошлом сезоне у него была хорошая статистика: 11 голов и 8 передач. Он способен здорово исполнять угловые. Голоден до побед, но уже опытен, у него оптимальный возраст. Хесус должен принести нам много пользы».

Также испанский специалист высказался о человеческих качествах парагвайца.

«Это не менее важно, чем игровые показатели. И в матчах такого накала, как «Спартак» — ЦСКА, он вел себя против нас как профессионал. Показал себя амбициозным футболистом. Думаю, опыт, который он получил в другом клубе, поможет ему лучше понять, что такое «Спартак», чего мы хотим и какие у нас ценности. Хесус, конечно, не десять лет играет в России, но полтора года в Москве — это тоже достаточно, чтобы хорошо все понимать. Это игрок сборной Парагвая. Они с Дуарте хорошо знают друг друга. Думаю, Хесус поможет ему лучше освоиться в том числе за пределами поля — узнать страну и город, ведь они сильно отличаются от Парагвая. Надеюсь, Хесус поможет Алексису там, где это необходимо».

«История, которая полезна обоим клубам»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев так прокомментировал покупку полузащитника ЦСКА.

«Думаю, это история из серии win-win (взаимовыгодная — англ. — Прим. «СЭ»), которая полезна обоим клубам. Нам Хесус действительно интересен и важен с точки зрения игровых качеств, с точки зрения того, какие позиции он может закрыть на поле. Для наших коллег из ЦСКА это, наверное, была успешная и выгодная сделка в финансовом плане.

Что касается самого Хесуса — мы очень надеемся, что он усилит команду. У него есть качества, которыми он выделяется на поле. Это его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше штрафных ударов, угловых, его дальние удары — все те качества, которые нужны современным клубам. Мы рассчитываем, что это добавит нам разнообразия и даст новые возможности в игре команды».